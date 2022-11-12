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Сразу несколько стран бойкотируют выступление России на саммите G20

rus.tvnet.lv
Сразу несколько стран бойкотируют выступление России на саммите G20
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Reuters/ScanPix

Европейский союз (ЕС) и Великобритания обязались бойкотировать выступление российской делегации на саммите G20, который состоится 15 и 16 ноября на Бали, в Индонезии, сообщает Daily Telegraph.

Международное сообщество таким способом хочет подтвердить, что оно думает "обо всех этих российских преступлениях, злоупотреблениях и незаконных действиях", заявил газете представитель Европейской службы внешних действий.

Государства также призовут Россию прекратить войну, подчеркнув, что переговоры должны происходить в условиях, приемлемых для Украины.

На этой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 и не примет участие даже в видеоформате.

Решение Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил "необходимостью для президента находиться в России".

На саммите Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В июле на конференции министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" на Бали Лавров оказался в изоляции и покинул форум, не дождавшись его окончания.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что не будет участвовать в G20, если там будет Путин. Однако уже 8 ноября Киев подтвердил, что Зеленский примет участие в форуме в том или ином формате", возможно, в режиме онлайн.

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