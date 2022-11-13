Мужчина, сорвавший украинский флаг, оштрафован на 250 евро

Государственная полиция наложила административный штраф в размере 250 евро на мужчину, который в августе вырвал украинский флаг из крепления возле здания Управления развития Екабпилсского края и бросил его на землю. Об этом агентству LETA сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.