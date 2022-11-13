Государственная полиция наложила административный штраф в размере 250 евро на мужчину, который в августе вырвал украинский флаг из крепления возле здания Управления развития Екабпилсского края и бросил его на землю. Об этом агентству LETA сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.
Мужчина, сорвавший украинский флаг, оштрафован на 250 евро
Мужчина, сорвавший украинский флаг, оштрафован на 250 евро
Наказание применено по пункту закона о нарушении общественного порядка, общепринятых норм поведения и нарушения работы учреждения.
Нарушение произошло 7 ноября. Затем работники самоуправления вернули флаг на место, но позже в тот же день двое других мужчин его украли.
По данному делу расследование завершено, и в конце сентября дело передано в прокуратуру для уголовного преследования.
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