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Мужчина, сорвавший украинский флаг, оштрафован на 250 евро

rus.tvnet.lv/LETA
Мужчина, сорвавший украинский флаг, оштрафован на 250 евро
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Флаг Украины. Иллюстративное фото
Флаг Украины. Иллюстративное фото Фото: rospoint/Shutterstock

Государственная полиция наложила административный штраф в размере 250 евро на мужчину, который в августе вырвал украинский флаг из крепления возле здания Управления развития Екабпилсского края и бросил его на землю. Об этом агентству LETA сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

Наказание применено по пункту закона о нарушении общественного порядка, общепринятых норм поведения и нарушения работы учреждения.

Нарушение произошло 7 ноября. Затем работники самоуправления вернули флаг на место, но позже в тот же день двое других мужчин его украли.

По данному делу расследование завершено, и в конце сентября дело передано в прокуратуру для уголовного преследования.

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