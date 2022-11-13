Президент Латвии призвал создать специальный трибунал для России

Этот союз ценностей - не просто констатация, это наша ответственность перед будущим, подчеркнул Левитс. Во-первых, Европа должна заявить о себе в мире, который все больше характеризуется противостоянием между демократическим Западом, с одной стороны, и агрессивными авторитарными державами, с другой. "Прежде всего, это означает, что мы должны должным образом инвестировать в нашу оборону. Мы должны быть солидарны со всеми теми, кто борется за демократию, за наши ценности. Это также означает, что Европа должна укреплять свою стратегическую независимость в глобальном мире. Стратегическая независимость означает способность действовать по своему усмотрению и в соответствии с нашими ценностями. Поэтому мы должны устранить существующую зависимость от авторитарных властей и обеспечить, чтобы новые формы зависимости не возникали", - заявил он.