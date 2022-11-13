В воскресенье, 13 ноября, президент Латвии Эгилс Левитс выступил на торжественной церемонии в бундестаге Германии по случаю Всенародного дня скорби. Он поддержал идею создания специального трибунала по расследованию действий России в Украине и призвал мировое сообщество расследовать и провести юридическую оценку российской военной агрессии против Украины, пишет LETA.
Президент Латвии призвал создать специальный трибунал для России
Левитс назвал "пробелом в международном праве" тот факт, что расследование вторжения РФ в Украину до сих пор не входит в компетенцию какого-либо международного суда.
"Поэтому я поддерживаю идею: чтобы расследовать и юридически рассмотреть агрессивную войну России в Украине,
группа стран должна создать специальный трибунал. Юридически это возможно. Нужна только политическая воля", - подчеркнул Левитс.
Он предложил создать правовые возможности для того, чтобы направить на восстановление Украины замороженные странами Запада российские активы. Это было бы лишь очевидным проявлением элементарной справедливости, отметил он.
Сегодня Европейский союз, образованный Германией, Латвией и еще 25 странами, является не только экономическим союзом. Это также политический и ценностный союз. Важнейшим из этих трех, по мнению Левитса, является именно союз ценностей. Потому что такие ценности, как демократия, верховенство права и права человека, являются краеугольными камнями демократического, правового государства, которое отличается от всех других исторических и современных форм государственного управления. Они составляют глубочайшую основу для сплочения Европейского Союза, всей Европы и - в более широком смысле - Запада.
Этот союз ценностей - не просто констатация, это наша ответственность перед будущим, подчеркнул Левитс. Во-первых, Европа должна заявить о себе в мире, который все больше характеризуется противостоянием между демократическим Западом, с одной стороны, и агрессивными авторитарными державами, с другой. "Прежде всего, это означает, что мы должны должным образом инвестировать в нашу оборону. Мы должны быть солидарны со всеми теми, кто борется за демократию, за наши ценности. Это также означает, что Европа должна укреплять свою стратегическую независимость в глобальном мире. Стратегическая независимость означает способность действовать по своему усмотрению и в соответствии с нашими ценностями. Поэтому мы должны устранить существующую зависимость от авторитарных властей и обеспечить, чтобы новые формы зависимости не возникали", - заявил он.
"В сегодняшний День памяти мы вспоминаем жертв войны и насилия. Мы также вспоминаем всех тех, кто прямо сейчас, в эти часы, в Украине и других странах мира становится жертвами войны и насилия. В этот день памяти демонстрирует нашу твердую волю: "Никогда больше!" Никогда больше не будет агрессивных войн, больше никаких заключенных, никаких несправедливых режимов, никакого массового истребления населения. Свободу и демократию стоит защищать", - заключил Левитс.
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