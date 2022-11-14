Алек Болдуин подал иск против съемочной группы фильма "Ржавчина"

В иске указано, что причиной таргедии стало наличие настоящих пуль в пистолете на съемочной площадке.

Алек Болдуин обвиняет в халатности ответственную за оружие на площадке Ханну Гутьеррес-Рид, поставщика оружия и боеприпасов Сета Кенни, реквизитора Сару Закри и первого помощника режиссера Дэйва Холлса, который передал актеру пистолет и заверял, что тот безопасен.

Болдуин подчеркивает, что он заведовал только творческими вопросами, а безопасность оружия - это не его обязанность. Актер подчеркнул, что он пытался договориться с родственниками Хатчинс и взял на себя инициативу по выплате им компенсации. 64-летний актер просит закончить съемки, чтобы почтить память погибшей.

Напомним, что во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла трагедия. Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряжен настоящими пулями. Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение. Еще одно ранение получил режиссер Джоэл Соуза.