Министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл на саммит G20 в Индонезии, госпитализирован. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на источники среди чиновников страны.
Западные СМИ утверждают, что Лавров госпитализирован. Захарова заявила, что это фейк
Как сообщает агентство, Лавров проходит лечение на Бали. Источники Associated Press заявили, что у него были проблемы с сердцем.
Это отрицает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала эту информацию "фейком".
"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите мировой эксклюзив", - заявила она.
Также Захарова опубликовала видео с Лавровым.
Агентство ТАСС заявило, что связалось с Лавровым, который также опроверг эту информацию.
Сергей Лавров прибыл на Бали 13 ноября. Он возглавляет российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября.
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