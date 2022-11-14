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Западные СМИ утверждают, что Лавров госпитализирован. Захарова заявила, что это фейк

rus.tvnet.lv
Западные СМИ утверждают, что Лавров госпитализирован. Захарова заявила, что это фейк
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Прибытие Сергея Лаврова на Бали.
Прибытие Сергея Лаврова на Бали. Фото: Sonny Tumbelaka/Pool via REUTERS/File Photo

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл на саммит G20 в Индонезии, госпитализирован. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на источники среди чиновников страны.

Как сообщает агентство, Лавров проходит лечение на Бали. Источники Associated Press заявили, что у него были проблемы с сердцем.

Это отрицает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала эту информацию "фейком". 

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите мировой эксклюзив", - заявила она.

Также Захарова опубликовала видео с Лавровым.

Агентство ТАСС заявило, что связалось с Лавровым, который также опроверг эту информацию.

Сергей Лавров прибыл на Бали 13 ноября. Он возглавляет российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября.

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