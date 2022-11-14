Девять граждан России не пустили в Латвию: они представляли угрозу безопасности

В пятницу, 11 ноября, было отказано во въезде в Латвию через пропускные пункты Виентули, Терехово, Гребнево, Патерниеки и аэропорт "Рига" из-за отсутствия действующей визы или вида на жительство трем гражданам России, а также одному гражданину Узбекистана, поскольку он не смог обосновать цель въезда и пребывания.

Еще троим гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности.

В субботу, 12 ноября, было отказано во въезде в Латвию в указанных пунктах пересечения границы одному гражданину Белоруссии, у которого не было действующей визы или вида на жительство, одному гражданину Украины, так как у него не было действующего проездного документа, шести гражданам Молдовы, которые не могли обосновать цель въезда и пребывания, и одному гражданину Украины, так как ему отказано во въезде и пребывании на территории стран Шенгенской зоны.

Еще одному гражданину России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности.

В воскресенье, 13 ноября, двум гражданам Молдовы, одному гражданину Армении, одному гражданину Азербайджана, одному Казахстана и одному гражданину Израиля было отказано во въезде в Латвию на пограничных пунктах Виентули и Силене, поскольку у них не было действующей визы или вида на жительство, а также одному гражданину России, у которого не было действующего проездного документа, девяти гражданам Молдавии и одному гражданину Азербайджана, которые не смогли обосновать цель въезда и пребывания.

Еще пятерым гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности.

Как сообщалось, в связи с объявленной в России мобилизацией с 28 сентября на три месяца введено чрезвычайное положение на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского краев, а также в портах, аэропортах и на железнодорожных погранпереходах.

19 сентября вступили в силу введенные Кабинетом министров ограничения на въезд в Латвию граждан России-обладателей краткосрочных шенгенских виз в несущественных целях, таких как туризм и отдых. Аналогичные ограничения ввели Эстония, Литва и Польша.