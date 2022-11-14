Сотрудники Евроюста и Европола 8 и 9 ноября раскрыли 15 колл-центров в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине, через которые преступники вовлекали граждан в участие в фальшивых инвестиционных площадках, сообщает Госполиция.
Европол: В Европе раскрыли 15 мошеннических колл-центров; есть жертвы из Латвии
На прошлой неделе по этому делу были арестованы пятеро подозреваемых. Следует отметить, что лица, вовлеченные в преступную сеть, обманули сотни тысяч граждан по всему миру.
У Государственной полиции также есть информация о 30 жертвах среди жителей Латвии, и, по оценкам, общий ущерб, нанесенный им, составляет около 549 000 евро.
Подозреваемые являются членами организованной преступной группы, возможно, причастной к инвестиционным аферам или инвестированию в криптовалюты. Информация, доступная правоохранительным органам, показывает, что они использовали многочисленные колл-центры в Европе и сотни онлайн-платформ для обмана граждан.
Преступники утверждали, что являются финансовыми брокерами, которые хотят помочь инвесторам заработать. По сути, члены банды обманули граждан, завоевав их доверие. Преступники связывались с жертвами как через интернет, так и через колл-центры. Таким образом, потерпевшие вложили большие деньги в интернет-площадки, подконтрольные преступной группировке, и были обмануты.
Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что с 2016 года от деятельности преступников пострадали сотни тысяч человек по всему миру.
Общий причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов евро в квартал.
Расследование этого дела началось в 2018 году и сейчас ведется в семи странах при поддержке Европола.
В результате было обнаружено 15 колл-центров (из них шесть в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии), а также найдено еще 27 адресов и пять транспортных средств, связанных с этой преступной группировкой. Всего было задержано пятеро подозреваемых, четверо из них - в Албании и один - в Грузии. Было допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей. Конфисковано более 500 электронных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, USB-накопители и жесткие диски, а также более 340 000 евро наличными, несколько мобильных телефонов, удостоверения личности, банковские карты и сотни других улик.
Государственная полиция располагает сведениями о 30 гражданах Латвии, пострадавших от деятельности преступников. У них могло быть украдено около 549 388 евро.
Это сумма, которую граждане вложили в фальшивые финансовые платформы, как переведя свои деньги, так и взяв кредиты.
Кроме того, члены организованной преступной группы также брали кредиты от их имени. Таким образом, несколько жителей были обмануты на десятки тысяч евро. Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления уголовной полиции Латвии начало 29 уголовных процессов, в рамках которых ведутся активные следственные действия.
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