Европол: В Европе раскрыли 15 мошеннических колл-центров; есть жертвы из Латвии

В результате было обнаружено 15 колл-центров (из них шесть в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии), а также найдено еще 27 адресов и пять транспортных средств, связанных с этой преступной группировкой. Всего было задержано пятеро подозреваемых, четверо из них - в Албании и один - в Грузии. Было допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей. Конфисковано более 500 электронных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, USB-накопители и жесткие диски, а также более 340 000 евро наличными, несколько мобильных телефонов, удостоверения личности, банковские карты и сотни других улик.