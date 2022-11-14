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Макрон снова позвонит Путину после саммита G20

rus.tvnet.lv
Макрон снова позвонит Путину после саммита G20
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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: SIPA/Scanpix

После саммита G20 на Бали президент Франции Эммануэль Макрон планирует сделать еще один звонок президенту России Владимиру Путину, который отказался от личного визита в Индонезию.

Макрон позвонит Путину после саммита G20, сообщил журналистам представитель Елисейского дворца.

"Президент Франции продолжит диалог с российским коллегой", - подтвердили в Елисейском дворце.

Тем временем, AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон планирует попросить председателя КНР Си Цзиньпина "оказать давление на  на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право".

Встреча Макрона и Си во время саммита G20 запланирована на утро вторника, 15 ноября.

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