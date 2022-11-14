После саммита G20 на Бали президент Франции Эммануэль Макрон планирует сделать еще один звонок президенту России Владимиру Путину, который отказался от личного визита в Индонезию.
Макрон снова позвонит Путину после саммита G20
Макрон снова позвонит Путину после саммита G20
Макрон позвонит Путину после саммита G20, сообщил журналистам представитель Елисейского дворца.
"Президент Франции продолжит диалог с российским коллегой", - подтвердили в Елисейском дворце.
Тем временем, AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон планирует попросить председателя КНР Си Цзиньпина "оказать давление на на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право".
Встреча Макрона и Си во время саммита G20 запланирована на утро вторника, 15 ноября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова