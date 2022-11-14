Указ Путина: россияне с ВНЖ Латвии и двойным гражданством могут получить повестку

Президент России Владимир Путин издал указ, разрешающий иностранным гражданам проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. Согласно документу, россиян со вторым гражданством также будут призывать в армию на срочную службу.
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"Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [России], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства - по призыву", - говорится в документе.
До этого приказа, на срочную службу призывали только граждан России.
Также иностранцы получили право служить в армии по контракту.
В приказе сказано, что контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор.
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