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Указ Путина: россияне с ВНЖ Латвии и двойным гражданством могут получить повестку

rus.tvnet.lv
Указ Путина: россияне с ВНЖ Латвии и двойным гражданством могут получить повестку
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Солдат. Иллюстративное фото
Солдат. Иллюстративное фото Фото: DW

Президент России Владимир Путин издал указ, разрешающий иностранным гражданам проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. Согласно документу, россиян со вторым гражданством также будут призывать в армию на срочную службу.

"Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [России], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства - по призыву", - говорится в документе.

До этого приказа, на срочную службу призывали только граждан России.

Также иностранцы получили право служить в армии по контракту.

В приказе сказано, что контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор.

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