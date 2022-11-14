Указ Путина: россияне с ВНЖ Латвии и двойным гражданством могут получить повестку

"Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [России], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства - по призыву", - говорится в документе.

До этого приказа, на срочную службу призывали только граждан России.

Также иностранцы получили право служить в армии по контракту.

В приказе сказано, что контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор.