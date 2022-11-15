СМИ: Страны G20 осудят войну в Украине в декларации по итогам саммита

Кроме того, ожидается, что по итогам саммита будет принято решение о продлении "зерновой сделки", которая может прекратить свое действие из-за позиции России. Ранее представители ЕС, США и Великобритании выпустили заявление с разъяснением правил применения антироссийских санкций, в котором отдельно отметили необходимость продлить соглашение.

А 12 ноября страны "большой двадцатки" объявили о создании фонда борьбы с пандемией COVID-19 на сумму в 1,4 млрд долларов. Эти средства пойдут на укрепление систем здравоохранения и закрытие дыр в бюджетах на протяжении пяти предстоящих лет.

РФ все еще находится в изоляции

Несмотря на сообщения о предварительном согласии РФ с проектом итоговой резолюции G20, документ все же может не быть подписан. Так, представители России уже неоднократно в последний момент выступали против подписания коммюнике международных конференций, в том числе и итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.