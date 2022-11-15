Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к лидерам G20 и призвал к прекращению войны, сообщает Русская служба ВВС.
Зеленский обратился к лидерам G20: настало время остановить разрушительную войну
"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней", - заявил Зеленский в своем видеообращении.
В то же время он дал понять, что его обращение не относится к России.
"Никаких оправданий ядерному шантажу быть не может", - добавил он, особо поблагодарив за разъяснение этой позиции "Группу 19", исключив Россию.
По словам Зеленского, война должна быть завершена "справедливо и на основе Устава ООН и международного права", кроме того, он призвал ввести ограничение цен на российские энергоносители и восстановить радиационную безопасность на Запорожской атомной электростанции.
Президент Украины отметил, что для завершения войны Россия должна вывести войска, выплатить Украине компенсацию и подтвердить ее территориальную целостность.
Кроме того, Зеленский призвал освободить всех украинских военнопленных.
Русская служба ВВС отмечает, что о дной из главных просьб Зеленского было продление сделки по украинскому зерну, которую ООН и Россия заключила в июле. Срок действия сделки истекает 19 ноября. Зеленский сказал, что соглашение должно быть продлено на неопределенный срок, независимо от того, когда закончится война.
"Право на питание - фундаментальное право каждого человека в мире", - сказал он, предложив распространить сделку на другие порты Николаевской области.
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