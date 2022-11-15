Пригожин попросил проверить версию о "причастности спецслужб США" к убийству Нужина кувалдой

Бизнесмен также указал, что опросил сотрудников ЧВК, и никто не признался, что похищал или убивал Нужина: "Я провел опрос сотрудников ЧВК "Вагнер", не похищали ли они Евгения Нужина и не участвовали ли в его казни. Ни один из них не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни".

Пригожин отмечает, что исследуется версия о том, что Нужин "был завербован в ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет", заранее зная о "возможных столкновениях на территории Украины".

"Он внедрился в ЧВК "Вагнер" и создал условия для своей казни", - отмечается в заявлении.

Убийство Нужина

Напомним, 13 ноября предположительно, связанный с ЧВК "Вангер" Telegram-канал Gray Zone опубликовал видео убийства бывшего бойца из числа завербованных заключенных.

По утверждению авторов канала, на видео снята казнь бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который в начале сентября "сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным".

На видеоролике видно, что голова мужчины примотана скотчем к бетонному блоку, он представляется Евгением Нужиным.

"Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить", - говорит он.

После этого его бьют кувалдой по голове, он падает, и его добивают еще одним ударом.