Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился с запросом в Генпрокуратуру РФ в связи с возможной казнью бывшего заключенного Евгения Нужина, который был завербован ЧВК "Вагнер". В ней Пригожин заподозрил спецслужбы США, свидетельствует заявление пресс-службы "Конкорд", пишет "Медуза".
Пригожин попросил проверить версию о "причастности спецслужб США" к убийству Нужина кувалдой
Как исходит из заявления Пригожина, Нужин на самом деле был "добровольцем" в составе ЧВК "Вагнер" и принимал участие в боевых действиях, однако версию о похищении и убийстве сослуживцами он отрицает полностью.
В заявлении отмечается, что бойцы ЧВК "Вагнер" не могли похитить Нужина и незаметно доставить на линию фронта, так как "ЧВК "Вагнер" в настоящий момент не имеет контрактов на территории Украины, однако это под силу спецслужбам США, которые похищают людей по всему миру".
Кроме того, Пригожин в своем заявлении отмечает, что на опубликованной в интернете видеозаписи не слышна русская речь с нецензурной бранью, "характерной для подобных роликов с участием российских граждан", а "цвет кирпича с серой окантовкой, на который положили голову Нужина, не характерен для России". Пригожин также отмечает, что камуфляжная раскраска формы, в которую были одеты фигуранты видео, соответствует разработке американской компании.
На основании вышеизложенного, Евгений Пригожин делает вывод: "Для меня совершенно очевидно, что Евгений Нужин был похищен и зверски убит сотрудниками спецслужб США".
Бизнесмен также указал, что опросил сотрудников ЧВК, и никто не признался, что похищал или убивал Нужина: "Я провел опрос сотрудников ЧВК "Вагнер", не похищали ли они Евгения Нужина и не участвовали ли в его казни. Ни один из них не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни".
Пригожин отмечает, что исследуется версия о том, что Нужин "был завербован в ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет", заранее зная о "возможных столкновениях на территории Украины".
"Он внедрился в ЧВК "Вагнер" и создал условия для своей казни", - отмечается в заявлении.
Убийство Нужина
Напомним, 13 ноября предположительно, связанный с ЧВК "Вангер" Telegram-канал Gray Zone опубликовал видео убийства бывшего бойца из числа завербованных заключенных.
По утверждению авторов канала, на видео снята казнь бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина, который в начале сентября "сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным".
На видеоролике видно, что голова мужчины примотана скотчем к бетонному блоку, он представляется Евгением Нужиным.
"Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить", - говорит он.
После этого его бьют кувалдой по голове, он падает, и его добивают еще одним ударом.
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