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Межведомственный координационный центр ликвидируют

rus.tvnet.lv/LETA
Межведомственный координационный центр ликвидируют
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Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис
Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис Фото: Evija Trifanova/LETA

Правительство постановило с 1 марта 2023 года ликвидировать Межведомственный координационный центр, присоединив его к Государственной канцелярии с целью повышения эффективности деятельности госуправления.

Как указывает канцелярия, функции ряда учреждений схожи и взаимосвязаны, поэтому необходимо анализировать, как сделать выполнение этих функций более эффективным, объединяя ресурсы и имеющийся опыт.

С учетом родственных функций Межведомственный координационный центр будет присоединен к Государственной канцелярии.

Это позволит укрепить центр управления, чтобы он мог оказывать эффективную поддержку премьер-министру в принятии решений и обеспечивать достижение целей, поставленных Кабинетом министров, в то же время обеспечивая межведомственную координацию, современное стратегическое планирование, внедрение крупных реформ в государственном управлении и мониторинг их реализации.

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