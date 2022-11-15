Межведомственный координационный центр ликвидируют

Как указывает канцелярия, функции ряда учреждений схожи и взаимосвязаны, поэтому необходимо анализировать, как сделать выполнение этих функций более эффективным, объединяя ресурсы и имеющийся опыт.

С учетом родственных функций Межведомственный координационный центр будет присоединен к Государственной канцелярии.

Это позволит укрепить центр управления, чтобы он мог оказывать эффективную поддержку премьер-министру в принятии решений и обеспечивать достижение целей, поставленных Кабинетом министров, в то же время обеспечивая межведомственную координацию, современное стратегическое планирование, внедрение крупных реформ в государственном управлении и мониторинг их реализации.