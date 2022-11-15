Король Карл III просит назначить государственными советниками своих брата и сестру, чтобы они могли его замещать

По ускоренной процедуре

Накануне предложение Карла III было доведено до сведения Палаты лордов. Обращение к пэрам зачитал лорд Паркер.

В нем король написал: "наделение полномочиями графа Уэссекского Эдварда и принцессы Анны обеспечит непрерывное и эффективное управление государственными делами, когда я недоступен - например, когда выполняю официальные обязанности за границей".

Одновременно обращение Карла III было передано в Палату общин, которая приступит к его рассмотрению, как только свое одобрение даст Палата лордов.

Ожидается, что ответ от пэров будет получен уже во вторник.

По словам экспертов, решение вопроса происходит весьма стремительно по меркам обычных процедут такого рода, но в данной ситуации для этого есть конституционная необходимость.

По законам британской монархии, государственными советниками являются супруг или супруга действующего монарха и следующие четыре члена королевской семьи в порядке очереди на престолонаследие, достигшие 21 года.

Принц Гарри пятый в очереди на престол, принц Эндрю - восьмой, принцесса Беатрис - девятая. Дети принцев Уильяма и Гарри хоть и стоят выше в этой очереди, но еще не достигли совершеннолетия и не могут быть назначены на должности государственных советников.