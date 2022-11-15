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Армейским вертолетом из Риги в Вильнюс было доставлено донорское сердце

rus.tvnet.lv
Армейским вертолетом из Риги в Вильнюс было доставлено донорское сердце
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Вертолет. Иллюстративное фото
Вертолет. Иллюстративное фото Фото: Publicitātes attēls

Донорское сердце из Риги было доставлено в Вильнюс во вторник, 15 ноября, вертолетом ВВС Литовской армии, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Вертолет "Ми-8" был задействован по просьбе Национального центра трансплантологии.

Во второй половине дня вертолет с донорским сердцем и бригадой врачей приземлился в аэропорту Вильнюса, где орган был передан врачам Вильнюсской университетской больницы.

Транспортировка донорских органов является одной из задач литовской армии в мирное время.

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