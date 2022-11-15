Донорское сердце из Риги было доставлено в Вильнюс во вторник, 15 ноября, вертолетом ВВС Литовской армии, сообщили в Вооруженных силах Литвы.
Армейским вертолетом из Риги в Вильнюс было доставлено донорское сердце
Армейским вертолетом из Риги в Вильнюс было доставлено донорское сердце
Вертолет "Ми-8" был задействован по просьбе Национального центра трансплантологии.
Во второй половине дня вертолет с донорским сердцем и бригадой врачей приземлился в аэропорту Вильнюса, где орган был передан врачам Вильнюсской университетской больницы.
Транспортировка донорских органов является одной из задач литовской армии в мирное время.
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