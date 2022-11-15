Армейским вертолетом из Риги в Вильнюс было доставлено донорское сердце

Вертолет "Ми-8" был задействован по просьбе Национального центра трансплантологии.

Во второй половине дня вертолет с донорским сердцем и бригадой врачей приземлился в аэропорту Вильнюса, где орган был передан врачам Вильнюсской университетской больницы.

Транспортировка донорских органов является одной из задач литовской армии в мирное время.