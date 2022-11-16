Несмотря на то, что две ракеты, выпущенные Россией, упали во вторник в Польшу, члена НАТО, в результате чего погибли два человека, 5-я статья НАТО, скорее всего, не будет активизирована. Так считают командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш и министр обороны Артис Пабрикс. Об этом они заявили в интервью Латвийскому телевидению.
Латвийские власти: 5-я статья НАТО не будет активизирована
Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территории Польши упали две ракеты, выпущенные по Украине. Погибли два человека.
Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве. Люблинское воеводство расположено на востоке Польши и граничит с Украиной.
Калниньш заявил, что и НАТО, и польская сторона обязательно выразят свое осуждение России за случившееся, однако, скорее всего, 5-я статья НАТО не будет активизирована. А этот инцидент будет урегулирован путем переговоров между вовлеченными сторонами.
"Хочу успокоить латвийское общество, это уже второй случай, когда подобный инцидент произошел на украинско-польской границе", - сказал он.
Министр обороны также признал, что на данный момент нет оснований чтобы 5-я статья НАТО сработала, однако может сработать 4-я статья, и в этом смысле Польшу следует поддержать.
При этом министр обороны подчеркнул, что произошедшее - явное преступление. "Происшедшее не может остаться незамеченным. Одна из возможностей - договориться между членами НАТО и Польшей об обеспечении дополнительной противовоздушной защиты, в том числе на части территории Украины", - сказал Пабрикс.
"Вне зависимости от того, была ли такая ситуация преднамеренной или нет, допускать такое нельзя", - добавил министр.
"Самой мягкой реакцией было бы добиться техническими средствами, чтобы это не повторилось, частично гарантируя безопасность Украины", - указал Пабрикс.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что взрывы российских ракет на территории государства-члена НАТО являются очень опасной эскалацией со стороны Кремля.
"Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Польшей и поддержит любые действия, которые Польша сочтет целесообразными. Россия должна будет взять на себя полную ответственность за последствия", - написал политик в социальных сетях.
Председатель Комиссии по иностранным делам предыдущего созыва Сейма Рихардс Колс подчеркнул в социальных сетях, что этот инцидент знаменует собой опасную эскалацию со стороны России, за которую она должна взять на себя ответственность.
"Несмотря на то, что к ситуации нужно относиться "хладнокровно", еще раз подчеркиваю, что Латвия твердо стоит вместе с Польшей и поддержит нашего союзника в любых необходимых действиях по защите суверенитета. Россия - террористическое государство", - сказал политик.
Статья 4 Договора о НАТО предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации в любое время, когда, по мнению любого из государств-членов, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.
Līdz ar Krievijas sākto karu pret Ukrainu sarunas atbilstoši NATO 4.pantam prasīja arī Latvija.
Напомним, что 5-я статья занимает центральное место в основополагающем договоре НАТО. Она предусматривает, что нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех членов организации. Несмотря на значимость, 5-я статья была задействована всего один раз - как ответ на нападение террористов в США 11 сентября 2001 года.
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