Латвийские власти: 5-я статья НАТО не будет активизирована

"Вне зависимости от того, была ли такая ситуация преднамеренной или нет, допускать такое нельзя", - добавил министр.

"Самой мягкой реакцией было бы добиться техническими средствами, чтобы это не повторилось, частично гарантируя безопасность Украины", - указал Пабрикс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что взрывы российских ракет на территории государства-члена НАТО являются очень опасной эскалацией со стороны Кремля.

"Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Польшей и поддержит любые действия, которые Польша сочтет целесообразными. Россия должна будет взять на себя полную ответственность за последствия", - написал политик в социальных сетях.

Председатель Комиссии по иностранным делам предыдущего созыва Сейма Рихардс Колс подчеркнул в социальных сетях, что этот инцидент знаменует собой опасную эскалацию со стороны России, за которую она должна взять на себя ответственность.

"Несмотря на то, что к ситуации нужно относиться "хладнокровно", еще раз подчеркиваю, что Латвия твердо стоит вместе с Польшей и поддержит нашего союзника в любых необходимых действиях по защите суверенитета. Россия - террористическое государство", - сказал политик.

Статья 4 Договора о НАТО предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации в любое время, когда, по мнению любого из государств-членов, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.

Līdz ar Krievijas sākto karu pret Ukrainu sarunas atbilstoši NATO 4.pantam prasīja arī Latvija.

Напомним, что 5-я статья занимает центральное место в основополагающем договоре НАТО. Она предусматривает, что нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех членов организации. Несмотря на значимость, 5-я статья была задействована всего один раз - как ответ на нападение террористов в США 11 сентября 2001 года.