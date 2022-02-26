Что такое 5-я статья договора НАТО?

Создание НАТО после Второй мировой войны

НАТО с подписанием 5-й статьи было создано в 1949 году - вскоре после окончания Второй мировой войны, когда коммунистическое движение в Советском Союзе стало серьезно угрожать избранным демократическим путем правительствам во всей измученной войной Европе.

В 1948 году Коммунистическая партия Чехословакии свергла демократическое правительство страны, тогда как в Германии советская власть блокировала контролируемую союзниками часть Берлина в надежде укрепить там свои позиции.

Пока американские и британские самолеты поставляли изолированным жителям Западного Берлина продукты питания, топливо и другие жизненно необходимые вещи, воздушные силы Берлина отметили первую победу Запада в холодной войне. Был запущен план Маршалла, или программа по восстановлению Европы, США отказались от своей политики изоляционизма.

Однако в столь неспокойные времена Европе было необходимо что-то больше экономической помощи - в частности, военная поддержка, чтобы сопротивляться СССР, предотвратить возникновение националистических военных движений (таких как нацизм) и позволить развиваться демократической политике.

Напряжение между США и СССР завершилось созданием главного альянса, который сохранялся на протяжении всего времени холодной войны.

В апреле 1949 года представители 12 наций (США, Канады, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Дании, Люксембурга, Исландии, Италии и Португалии) собрались в Вашингтоне, чтобы подписать Североатлантический договор.

"Смелые люди с целью всегда могут решить свою судьбу. Они могут выбрать рабство или свободу - войну или мир. Если есть что-то неизбежное в мире, так это стремление людей к свободе и миру", - сказал на торжественной церемонии после подписания договора президент США Гарри Трумэн.

5-я статья договора

Основной статьей договора и его основой была 5-я статья. В ней сказано: "Стороны согласны, что вооруженное нападение на одну или несколько (стран) в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех".

Впрочем, в случае необходимости у каждой страны есть выбор, как именно ответить на нападение.