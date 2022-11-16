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Один из подозреваемых в мошенничестве - бывший член правления муниципального предприятия

rus.tvnet.lv
Один из подозреваемых в мошенничестве - бывший член правления муниципального предприятия
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Вывеска KNAB
Вывеска KNAB Фото: Edijs Palens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на этой неделе побудило прокуратуру начать уголовное преследование в отношении некого бывшего члена правления дочернего предприятия Рижского самоуправления и председателя правления Агентства общественных отношений о возможном мошенничестве в крупном размере, сообщил KNAB.

Бывшему государственному должностному лицу инкриминируется также подделка документов, а руководителю агентства - подделка документов в корыстных целях.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые подделали документ об услугах общественных отношений, которые в действительности не были предоставлены.

Таким образом, они из дочернего предприятия Рижского городского самоуправления могли бы выманить финансовые средства в размере 43 076 евро.

Расследуемое преступление произошло в период с 27 июля 2018 года до 30 января 2019 года.

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