Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на этой неделе побудило прокуратуру начать уголовное преследование в отношении некого бывшего члена правления дочернего предприятия Рижского самоуправления и председателя правления Агентства общественных отношений о возможном мошенничестве в крупном размере, сообщил KNAB.
Один из подозреваемых в мошенничестве - бывший член правления муниципального предприятия
Один из подозреваемых в мошенничестве - бывший член правления муниципального предприятия
Бывшему государственному должностному лицу инкриминируется также подделка документов, а руководителю агентства - подделка документов в корыстных целях.
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые подделали документ об услугах общественных отношений, которые в действительности не были предоставлены.
Таким образом, они из дочернего предприятия Рижского городского самоуправления могли бы выманить финансовые средства в размере 43 076 евро.
Расследуемое преступление произошло в период с 27 июля 2018 года до 30 января 2019 года.
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