Один из подозреваемых в мошенничестве - бывший член правления муниципального предприятия

Бывшему государственному должностному лицу инкриминируется также подделка документов, а руководителю агентства - подделка документов в корыстных целях.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые подделали документ об услугах общественных отношений, которые в действительности не были предоставлены.

Таким образом, они из дочернего предприятия Рижского городского самоуправления могли бы выманить финансовые средства в размере 43 076 евро.

Расследуемое преступление произошло в период с 27 июля 2018 года до 30 января 2019 года.