Критический комментарий вульгарного характера не может быть единственным критерием для признания высказывания оскорбительным для чести и достоинства, счел Верховный суд, передав на новое рассмотрение спор, в ходе которого связанное с рыболовством предприятие обратилось в суд с иском к частному лицу об отзыве оскорбляющего честь и достоинство комментария и взыскании компенсации, сообщает агентство LETA.
Предприятие подало в суд на клиента за комментарий в Facebook. Дело дошло до Верховного суда
В суд обратилось предприятие Ezergailis, которое занимается торговлей рыболовными принадлежностями.
Недовольный качеством приобретенного товара покупатель интернет-магазина в группе рыбаков на платформе Facebook опубликовал критикующий предприятие комментарий, среди прочего применив в обращении к его представителю нелитературное слово. Покупатель написал комментарий, в котором использовал вульгаризм, назвав представителя предприятия "dirsējs" (нелитературная версия слова "врун"), так как тот не выполнил данное ранее обещание.
Упомянутые в комментарии предприятие Ezergailis и его представитель обратились в суд с требованием принудить автора комментария отозвать его, извиниться и выплатить компенсацию в размере 1000 евро за оскорбление чести и достоинства.
Верховный суд в кассационном порядке рассмотрел кассационную жалобу ответчика по поводу решения Рижского окружного суда от 18 ноября, которым требование Ezergailis было удовлетворено. Верховный суд постановил отменить решение суда апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в окружном суде.
Верховный суд дал несколько советов, которые суду стоит принять во внимание, уравновешивая интересы защиты репутации предпринимателя и чести и достоинства частного лица и права покупателя или получателя услуги на свободу выражения мнений, что в такой ситуации проявляется как право на участие в публичных дебатах по вопросу, который касается большого числа потребителей и пользователей интернета.
Суд указал, что в группах в соцсетях, в которых заинтересованные в различных сферах обсуждают свой опыт в связи с качеством приобретенных товаров и доступностью сервиса обслуживания, допустимо размещение как положительных, так и негативных отзывов или комментариев и
это признано привычной и целесообразной практикой, которая отвечает интересам общества и целям создания таких групп.
Как следует из практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в принципе, и вульгарные и оскорбительные высказывания, если они применяются, чтобы выделить мысль, отметить важность какого-либо вопроса для общества, и если они высказаны на соответствующем форуме и при соответствующих обстоятельствах, могут применяться. Даже если кто-то может посчитать применение определенного высказывания бессмысленным, суду стоит оценить, как это восприняло бы относящееся с пониманием лицо со средним порогом чувствительности и толерантности.
Кроме того, в ситуации, когда иск подали два лица - Ezergailis и физическое лицо, - нарушение прав каждого заявителя должно оцениваться отдельно с учетом его специфики и критериев оценки.
Ранее Верховный суд уже признал, что важно отделять, влияют ли оскорбительные утверждения, которые иногда могут быть выражены и грубыми словами, на личную или семейную жизнь лица или же на его профессиональную деятельность, и важно выяснять цели и причины публикации таких утверждений. Чтобы давать острую и негативную оценку лица, должно иметься определенное основание, например, какие-то события, или же пострадавший сам совершил какие-то действия, ставшие основанием для конкретной оценки его личности или действий.
Отдел юдикатуры и научной аналитики указал, что решение Верховного суда по этому делу - первое, в котором оценивается опубликованная в группе по интересам в соцсети переписка, более того, в нем используется латышский язык низкого стиля.
Верховный суд ранее уже рассматривал дела, по которым истец обращался в суд, прося признать оскорбительными для чести и достоинства высказывания, в которых использовался нелитературный язык или же формулировка которых была унизительной или вводящей в заблуждение. Упомянутые высказывания в различных ситуациях были опубликованы в интернет-среде, телевизионной передаче, публикации в газете или на доске сообщений жилого дома.
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