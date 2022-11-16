Предприятие подало в суд на клиента за комментарий в Facebook. Дело дошло до Верховного суда

Суд указал, что в группах в соцсетях, в которых заинтересованные в различных сферах обсуждают свой опыт в связи с качеством приобретенных товаров и доступностью сервиса обслуживания, допустимо размещение как положительных, так и негативных отзывов или комментариев и

это признано привычной и целесообразной практикой, которая отвечает интересам общества и целям создания таких групп.

Как следует из практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в принципе, и вульгарные и оскорбительные высказывания, если они применяются, чтобы выделить мысль, отметить важность какого-либо вопроса для общества, и если они высказаны на соответствующем форуме и при соответствующих обстоятельствах, могут применяться. Даже если кто-то может посчитать применение определенного высказывания бессмысленным, суду стоит оценить, как это восприняло бы относящееся с пониманием лицо со средним порогом чувствительности и толерантности.

Кроме того, в ситуации, когда иск подали два лица - Ezergailis и физическое лицо, - нарушение прав каждого заявителя должно оцениваться отдельно с учетом его специфики и критериев оценки.