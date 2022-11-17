Глава МИ-5 заявил, что из-за войны в Украине Москва потеряла сотни агентов

В числе стран, представляющих угрозу британской безопасности, Маккаллум, как и в прошлые годы, назвал Иран и Китай. По словам чиновника, в этом году МИ-5 выявила по меньшей мере 10 потенциальных попыток со стороны Ирана выкрасть или убить британских граждан или проживающих в Великобритании лиц. Со времени прошлогоднего доклада было также предотвращено еще 8 террористических нападений, находившихся на последних этапах разработки.

Не далее как на прошлой неделе британская полиция предупредила ряд проживающих и работающих в стране иранских журналистов о потенциальной угрозе для их жизни. Маккаллум сообщил в связи с этим, что МИ-5 в тесном партнерстве с коллегами в стране и за рубежом работает над тем, чтобы помешать "совершенно неприемлемой деятельности". При этом он напомнил, что Иран проявляет готовность к таким "безрассудным действиям" по всей Европе.

Еще одним "большим и извечным вызовом" остается, по словам главы МИ-5, Китай, который не стесняется в средствах, чтобы следить за противниками режима, а порой и запугивать их. В качестве примера он привел недавний случай, когда один из участников продемократического движения подвергся нападению в китайском консульстве в Манчестере.