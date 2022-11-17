Видео ⟩ Си Цзиньпин раскритиковал премьера Канады

Саммит на Бали собрал глав правительств "большой двадцатки". Си стремился улучшить отношения с национальными лидерами на саммите, проведя встречу с президентом США Джо Байденом, а также приняв участие в переговорах с Австралией, Францией, Нидерландами, ЮАР, Испанией, Сенегалом, Аргентиной, Индонезией и Южной Кореей.

С Канадой таких переговоров не было, предположительно, потому, что отношения между Китаем и Канадой были натянутыми после ареста Мэн Ваньчжоу, финансового директора китайского технологического гиганта Huawei, в Канаде в 2018 году. Девять дней спустя двое канадцев были задержаны в Китае. Все выпущены в 2021 году.

Во время перерыва на саммите G20 в среду, 16 ноября, Си выразил недовольство тем, что их содержание разговора с Трюдо, просочилось в прессу. "Все, что мы обсуждаем, попало в газеты. Это неприемлемо. Это не то, как ведется диалог. Если с вашей стороны есть искренность", - сказал Си через переводчика.

"Мы верим в свободный, открытый и откровенный диалог, и это то, что мы будем продолжать. Мы будем продолжать искать пути конструктивной совместной работы, но будут вещи, по которым мы будем расходиться во мнениях, и нам придется...", - прервал переводчика Трюдо.

"Давайте сначала создадим условия" , - сказал лидер Китая.

Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что Си никого не критиковал в просочившемся видео, сообщает информационное агентство AFP.

"Я не думаю, что это следует интерпретировать как критику или обвинение Си Цзиньпином кого-либо", - заявил представитель МИД Китая.

Саммит G20 проходил на Бали с 15 по 16 ноября.

Галерея: Саммит G20

Видео: Разговор лидеров Китая и Канады