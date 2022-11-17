Зона приема гостей является одной из первых вещей, которая характеризует предприятие и приветствует сотрудников, клиентов, поставщиков и потенциальных партнеров. Пространство и его оформление могут помочь улучшить качество обслуживания клиентов, создавая приятную атмосферу, задавая настроение и способствуя вдохновляющим разговорам между сотрудниками компании и их гостями или клиентами. Дизайнер по интерьеру делится советами, которые помогут обновить бизнес-пространства и придать им индивидуальность.
До и после: помещение для небольшого семейного бизнеса
Семейное предприятие Svaigi.lv – это продуктовая онлайн-платформа, которая продает продукцию латвийских фермеров. Идея бизнеса возникла 7 лет назад, когда владелец Svaigi.lv изучал различные местные услуги, предлагающие заказ и доставку местных продуктов из сельской местности в столицу. В процессе исследования владелец увидел возможность для бизнеса - в сельской местности находятся высококачественные поставщики, которые предлагают хорошие продукты, но они не так легко доступны для современных занятых людей.
После 7 лет работы в одном и том же помещении владельцы малого бизнеса решили обновить помещение и отремонтировать небольшую кухонную зону, а также использовать комнату, которая ранее использовалась в основном для хранения, для пространства, где можно встречать поставщиков и проводить встречи.
Рассказываем историю бизнеса через интерьер
Дизайнер IKEA из отдела B2B полностью трансформировал складское помещение в многофункциональную зону для организации встреч с партнерами, приема клиентов или совместных встреч с сотрудниками.
Поскольку помещения до преобразования мало что говорили о компании, основным мотивом преобразования, на котором команда дизайнеров по интерьеру основывала весь процесс, было создание помещения, которое рассказывало бы историю семейного предприятия, делая его более личным.
Философия бизнеса Svaigi.lv сама продиктовала и интерьерные решения. Это материалы и цвета, вдохновленные природой и сельской местностью. Поэтому дизайнер по бизнес-интерьеру для зоны приема гостей выбрал материалы и цветовые тона, которые соответствуют коммерческой деятельности. Например, основным цветом был зеленый, и он был выбран для большинства стен – он не только соответствует цвету логотипа компании, но и представляет зеленые тона в природе.
"Выбор мебели и аксессуаров был вдохновлен теплыми земляными тонами. Выбор предметов из натуральных материалов, привнося уют и домашнюю атмосферу в бизнес-помещения, сейчас является трендом. Холодные помещения не только не вдохновляют сотрудников, но и в данном случае не представляют бизнес и владельцев", - говорит Линда Рыбак-Орлова, дизайнер интерьеров отдела IKEA B2B.
Она также повесила на стену рамки с фотографиями, которые рассказывают историю Svaigi.lv. Также этот красивый визуальный фон служит прекрасным задним планом, если, например, необходимо организовать видео-конференцию. Другая стена была украшена зеркалами, что является отличным приемом для придания дополнительного объема комнате, делая ее визуально больше.
Самая сложная задача - преобразование кухни
Перепланировка кухонной зоны была довольно сложной задачей для дизайнера по интерьеру, так как зона действительно маленькая. Кроме того, в осенние и зимние месяцы в комнате было холодно, поскольку комплект кухонной мебели был расположен напротив батареи. Дизайнер по интерьеру изменил планировку и разместил кухонную мебель с другой стороны стены. А рядом со стеной и окном, где ранее располагалась кухонная мебель, дизайнер по интерьеру добавил столешницу и создал уютный уголок с двумя местами, где можно посидеть и насладиться трапезой. Это разумное решение, которое можно использовать в небольших помещениях.
"Дополнительное кухонное пространство предоставило также место для практичного решения для хранения. Оно было скомбинировано из открытой и закрытой полок. Открытые полки создают ощущение легкости и не перегружают пространство. Полки могут быть дополнены и настроены с помощью крючков и других аксессуаров, улучшающих кухонное пространство и делающих его еще более функциональным", - говорит Л. Рибака-Орлова.
Наконец, если в бизнес-помещении сложно выполнить перепланировку, то специалист предлагает найти дизайнера по интерьеру и проконсультироваться или получить помощь от него: "IKEA предлагает предприятиям помощь и разработку проекта интерьера с включением в план необходимой мебели, предметов интерьера и тканей. Если предприятие решит реализовать предложенный проект и приобретет не менее 70% мебели и аксессуаров из предложенного плана, предприятие получит услугу дизайна по интерьеру бесплатно. Это также хорошее решение, если при реновации помещения уже заложен бюджет, который нельзя превышать", - подчеркивает дизайнер IKEA по интерьеру Л. Рибака-Орлова.
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