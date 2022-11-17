До и после: помещение для небольшого семейного бизнеса

Философия бизнеса Svaigi.lv сама продиктовала и интерьерные решения. Это материалы и цвета, вдохновленные природой и сельской местностью. Поэтому дизайнер по бизнес-интерьеру для зоны приема гостей выбрал материалы и цветовые тона, которые соответствуют коммерческой деятельности. Например, основным цветом был зеленый, и он был выбран для большинства стен – он не только соответствует цвету логотипа компании, но и представляет зеленые тона в природе.

"Выбор мебели и аксессуаров был вдохновлен теплыми земляными тонами. Выбор предметов из натуральных материалов, привнося уют и домашнюю атмосферу в бизнес-помещения, сейчас является трендом. Холодные помещения не только не вдохновляют сотрудников, но и в данном случае не представляют бизнес и владельцев", - говорит Линда Рыбак-Орлова, дизайнер интерьеров отдела IKEA B2B.

Она также повесила на стену рамки с фотографиями, которые рассказывают историю Svaigi.lv. Также этот красивый визуальный фон служит прекрасным задним планом, если, например, необходимо организовать видео-конференцию. Другая стена была украшена зеркалами, что является отличным приемом для придания дополнительного объема комнате, делая ее визуально больше.

Фото: Пресс-фото

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