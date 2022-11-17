Сейм отказался формировать группы по сотрудничеству с Россией и Беларусью

Как указали депутаты, формирование групп депутатов для сотрудничества с парламентами России и Белоруссии несовместимо с международным правом, нормами и демократическими ценностями до тех пор, пока обе страны не прекратят нарушения международного права в отношении Украины, не выведут свои вооруженных силы с ее территории, полностью восстановив территориальную целостность и суверенитет Украины в соответствии с требованиями международного права, а также полностью возместив Украине причиненный ущерб.