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Сейм отказался формировать группы по сотрудничеству с Россией и Беларусью

rus.tvnet.lv
Сейм отказался формировать группы по сотрудничеству с Россией и Беларусью
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Сейм Латвии. Иллюстративное фото.
Сейм Латвии. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Сейм сегодня на внеочередном заседании принял решение больше не формировать депутатские группы по сотрудничеству с парламентами России и Беларуси.

Проект решения подали депутаты Рихард Колс, Эдгар Ринкевич, Виктор Валайнис, Эдгар Таварс, Райвис Дзинтарс, Каспар Бришкенс, Аугуст Бригманис, Марис Кучинскис, Агнесе Краста, Янис Домбрава и Атис Швинка.

Как указали депутаты, формирование групп депутатов для сотрудничества с парламентами России и Белоруссии несовместимо с международным правом, нормами и демократическими ценностями до тех пор, пока обе страны не прекратят нарушения международного права в отношении Украины, не выведут свои вооруженных силы с ее территории, полностью восстановив территориальную целостность и суверенитет Украины в соответствии с требованиями международного права, а также полностью возместив Украине причиненный ущерб.

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