Скорее всего, 2023 год Латвия встретит с техническим госбюджетом

Технический бюджет будет состоять из среднесрочного бюджета на 2023 год и дополнительных расходов - на реализацию соглашения о повышении заработной платы учителей, поддержку украинских беженцев и, возможно, какие-то другие неотложные нужды, которые еще будут рассмотрены, сказал Ашераденс.