Скорее всего, в начале 2023 года будет действовать так называемый технический госбюджет, заявил один из руководителей "Нового Единства" Арвил Ашераденс.
Скорее всего, 2023 год Латвия встретит с техническим госбюджетом
Скорее всего, 2023 год Латвия встретит с техническим госбюджетом
Технический бюджет будет состоять из среднесрочного бюджета на 2023 год и дополнительных расходов - на реализацию соглашения о повышении заработной платы учителей, поддержку украинских беженцев и, возможно, какие-то другие неотложные нужды, которые еще будут рассмотрены, сказал Ашераденс.
Технический бюджет будет введен приказом министра финансов.
Бюджет на большую часть 2023 года, который разработает новое правительство, Сейм может принять в конце февраля или начале марта.
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