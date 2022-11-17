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Скорее всего, 2023 год Латвия встретит с техническим госбюджетом

rus.tvnet.lv/LETA
Скорее всего, 2023 год Латвия встретит с техническим госбюджетом
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Депутат Сейма, один из лидеров "Нового Единства" Арвилс Ашераденс.
Депутат Сейма, один из лидеров "Нового Единства" Арвилс Ашераденс. Фото: Zane Bitere / LETA

Скорее всего, в начале 2023 года будет действовать так называемый технический госбюджет, заявил один из руководителей "Нового Единства" Арвил Ашераденс.

Технический бюджет будет состоять из среднесрочного бюджета на 2023 год и дополнительных расходов - на реализацию соглашения о повышении заработной платы учителей, поддержку украинских беженцев и, возможно, какие-то другие неотложные нужды, которые еще будут рассмотрены, сказал Ашераденс.

Технический бюджет будет введен приказом министра финансов.

Бюджет на большую часть 2023 года, который разработает новое правительство, Сейм может принять в конце февраля или начале марта.

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