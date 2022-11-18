Алексей Навальный переведен в помещение камерного типа

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок лишения свободы в исправительной колонии во Владимирской области, переведен в помещение камерного типа (ПКТ), которое фактически является одиночной камерой. Об этом сообщил сам Навальный в своих соцсетях в четверг, 17 ноября.

"Зек в российской колонии сидит в общем бараке. Зек, которым администрация тюрьмы очень недовольна, сидит в ШИЗО, в камере, где ничего нет и все запрещено, но там можно держать только 15 суток. Поэтому для зеков-нарушителей существуют строгие условия содержания: запирающийся барак, из которого не выпускают, и много всяких ограничений. А для еще более отъявленных есть ПКТ. Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму", - написал Навальный.