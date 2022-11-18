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Дмитрий Нагиев уходит с российского телевидения

rus.tvnet.lv
Дмитрий Нагиев уходит с российского телевидения
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Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев Фото: Кадр из видео

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев принял решение не возвращаться в телевизионный эфир, сообщает Limon.ee.

55-летний шоумен решил посвятить свое время личной жизни. В частности, заботами, свалившимися на него после рождения внука. Дмитрий Нагиев ждет наступления более благоприятных времен для продолжения своей телевизионный карьеры.

Напомним, что Нагиев недавно стал дедушкой. Кто из сыновей именно подарил ему внука остается только догадываться. "А сыночка уже и сам папа", - сказал 55-летний актер в интервью журналу "Караван историй", не уточнив, сколько именно у него внуков.

Сыну актера Кириллу Нагиеву 33 года, и он сам уже стал известным актером. Его последняя работа - сериал "The Телки" по одноименной книге Сергея Минаева. Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой, и он предпочитает не делиться подробностями личной жизни.

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