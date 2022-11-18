"У нас что, булочку пополам не могут разрезать?": Лукашенко об уходе McDonald's из Беларуси

"Некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: "Слава тебе, Господи, что хоть уходит". Но только место McDonald's, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо.