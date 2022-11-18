Александр Лукашенко прокомментировал уход McDonald's из Беларуси, заявив, что его место должны занять местные предприниматели, пишет "Медуза".
"У нас что, булочку пополам не могут разрезать?": Лукашенко об уходе McDonald's из Беларуси
"Некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: "Слава тебе, Господи, что хоть уходит". Но только место McDonald's, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо.
У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат?", - сказал он.
В мае McDonald's объявил об уходе из России после начала войны в Украине. Позже российские рестораны сети выкупил российский бизнесмен Александр Говор. Он запустил новую сеть под названием "Вкусно и точка", первые рестораны которой открылись в июне 2022 года.
В ноябре компания объявила, что подписала договор c предприятием "КСБ Виктори Рестораны", управляющим сетью McDonald's в Беларуси. После завершения сделки рестораны американской сети в Беларуси переименуют во "Вкусно и точка".
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