Пользователи могут выбрать вариант "за" или "против" в микроблоге бизнесмена. Ранее Илон Маск назвал решение о блокировке аккаунта Дональда Трампа ошибкой.
Маск объявил в Twitter голосование за "возвращение" Трампа
Новый владелец компании Twitter Илон Маск объявил вечером в пятницу, 18 ноября, голосование по вопросу разблокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Пользователи могут выбрать вариант "за" или "против" в микроблоге американского предпринимателя.
Маск сопроводил опрос латинской поговоркой "Vox populi, vox Dei" - "Глас народа - глас божий". Голосование будет длиться сутки. За первые два часа свое мнение о разблокировке аккаунта Трампа выразили около четырех миллионов пользователей.
Ранее в тот же день бизнесмен сообщил, что в Twitter разблокированы три аккаунта. В соцсети снова доступны микроблоги комедиантки и актрисы Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и консервативного сатирического христианского портала Babylon Bee.
New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022
Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.
You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.
Маск назвал блокировку аккаунта Трампа ошибкой
В январе 2021 года, после штурма Капитолия, Twitter объявил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. В компании такое решение объяснили тем, что существовал "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Аналогичные решения приняли и другие соцсети. Впоследствии Twitter также заблокировал аккаунты, которые, вероятно, были созданы для обхода блокировки экс-президента США.
Бывший финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил тогда, что Трамп не получит доступ в соцсеть, даже если он будет вновь баллотироваться в президенты. "Наша политика работает так: если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы", - пояснил Сигал.
Илон Маск в период заключения сделки по покупке Twitter заявил в интервью Financial Times, что считает блокировку аккаунта Трампа ошибкой, так как это решение не привело к тому, что экс-президент США "потерял голос". Он высказал мнение, что постоянные блокировки должны применяться только в отношении ботов, мошенников или пользователей, распространяющих спам.
Трамп объявил об участии в выборах президента США
Во вторник, 15 ноября, Дональд Трамп объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. Согласно опросам общественного мнения, он явно лидирует по сравнению с другими кандидатами-республиканцами. Среди консерваторов экс-президент пользуется большей популярностью, чем его соперники-однопартийцы, и имеет много фанатичных сторонников.