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В ближайшие дни температура понизится до -10 градусов. Какая погода будет на следующей неделе?

rus.tvnet.lv/LETA
В ближайшие дни температура понизится до -10 градусов. Какая погода будет на следующей неделе?
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Фото: Artis Veigurs/Jūrmalas pašvaldība

В ближайшие ночи температура воздуха в Латвии местами опустится ниже -10 градусов, но в течение следующей недели постепенно потеплеет и начнет таять снег, свидетельствует последний прогноз Global Forecast System.

Ожидается, что в начале новой недели во многих местах Латгале и Видземе, а также местами в Талсинском крае землю покроет снежный покров толщиной 10-15 сантиметров.

В большинстве районов Курземе и Земгале снега будет совсем мало. В некоторых местах на востоке страны небольшой снежный покров может сохраниться до конца месяца.

На следующей неделе небо будет проясняться лишь временами, чаще всего - в Курземе. Осадков в целом будет немного, ветер - преимущественно слабый юго-восточный.

Мороз уменьшится, и в конце следующей недели воздух может прогреться до +1...+6 градусов.

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