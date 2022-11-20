Аккаунт Трампа в Twitter восстановлен

Накануне, 18 ноября, предприниматель сообщил, что в Twitter разблокированы три аккаунта: комедиантки и актрисы Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и консервативного сатирического христианского портала Babylon Bee.

Маск считает блокировку аккаунта Трампа ошибкой

В январе 2021 года, после штурма Капитолия, Twitter объявил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. В компании такое решение объяснили тем, что существовал "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Аналогичные решения приняли и другие соцсети. Впоследствии Twitter также заблокировал аккаунты, которые, вероятно, были созданы для обхода блокировки экс-президента США.

Бывший финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил тогда, что Трамп не получит доступ в соцсеть, даже если он будет вновь баллотироваться в президенты. "Наша политика работает так: если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы", - пояснил Сигал.

Илон Маск в период заключения сделки по покупке Twitter заявил в интервью Financial Times, что считает блокировку аккаунта Трампа ошибкой, так как это решение не привело к тому, что экс-президент США "потерял голос". Он высказал мнение, что постоянные блокировки должны применяться только в отношении ботов, мошенников или пользователей, распространяющих спам.

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