В воскресенье ожидается солнечная погода

При южном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха в середине дня повысится до -2...-6 градусов, а вечером местами в Латгале и Видземе понизится до -10 градусов.

В Риге время от времени будет выглядывать солнце, значительных осадков не ожидается, будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до -3 градусов.

Галерея: Первый снег в Латвии