В воскресенье, 20 ноября, в Латвии ожидается незначительная переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.
В воскресенье ожидается солнечная погода
В воскресенье ожидается солнечная погода
При южном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха в середине дня повысится до -2...-6 градусов, а вечером местами в Латгале и Видземе понизится до -10 градусов.
В Риге время от времени будет выглядывать солнце, значительных осадков не ожидается, будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до -3 градусов.
Галерея: Первый снег в Латвии
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