Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В воскресенье ожидается солнечная погода

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье ожидается солнечная погода
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Снег в Риге. Иллюстративное фото
Снег в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 20 ноября, в Латвии ожидается незначительная переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.

При южном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха в середине дня повысится до -2...-6 градусов, а вечером местами в Латгале и Видземе понизится до -10 градусов.

В Риге время от времени будет выглядывать солнце, значительных осадков не ожидается, будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до -3 градусов.

Галерея: Первый снег в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх