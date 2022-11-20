Тайная сексуальная жизнь монахинь

Не так давно папа Франциск объявил миру о шокирующем количестве случаев сексуального насилия в отношении женщин в церкви.

Он заявил, что некоторых монахинь держали в качестве секс-рабынь и подвергали невообразимым издевательствам.

В феврале 2019 года ватиканский журнал Donne Chiesa Mondo ("Женский церковный мир") опубликовал шокирующую статью, в которой были раскрыты сотни историй о том, как монахинь заставляли делать аборты, а также случаи, когда женщины могли сохранить своих детей, сделав их сиротами.

Через пару недель из журнала ушла вся редакция - женщины сказали, что мужчины в церкви относились к этим темам с полным равнодушием.

На примере Фредерики и других опрошенных порталом женщин видно, что сексуальные отношения в религиозных структурах не всегда связаны с насилием, но и эта тема достаточно сложная.

Безбрачие считается одной из самых серьезных жертв, которые человек приносит церкви.

Монахини должны видеть себя невестами Иисуса и посвятить свою жизнь Богу, но для многих женщин это настоящее испытание.

Фото: EPA/Scanpix

Их пример - Дева Мария, которая, хотя и дала жизнь, осталась "чистой". Это не значит, что католики отрицательно относятся к сексу - он даже более чем рекомендуется, но только в браке и с целью завести детей.

Гомосексуальность долго была нежелательной темой в католической жизни