Тайная сексуальная жизнь монахинь

Полная отдача Богу. Женщины, которые поступают в монастырь, клянутся жить в безбрачии и молитве. Многие молоды и не понимают, как тяжело будет сдержать это обещание перед Богом и церковью. Иногда - даже невозможно.
Портал Daily Beast рассказал том, как развиваются сексуальные и романтические отношения в среде, полностью их запрещающей.
Сестры Фредерика и Изабелла почувствовали, что между ними больше чем платоническая дружба, в 2012 году во время миссионерской деятельности в Гвинее-Бисау.
Две монахини состояли в одном и том же монастыре в Турине, Италия, и не имели опыта самостоятельной жизни до того, как отправились на миссионерскую работу в Африку.
Сестра Фредерика (которая не называет своего настоящего имени) говорит, что не помнит, как между двумя монахинями вспыхнула искра страсти, но в какой-то момент это привело к поцелую. Когда женщины вернулись в Италию, они уже отказались от безбрачия, планировали уйти от религиозной жизни и мечтали о замужестве.
Их поженил мэр Турина в 2016 году. Эта свадьба стала одним из первых однополых браков в стране.
Фредерика призналась, что в монастырях нередки сексуальные отношения - не только между монахинями, но и между представителями противоположного пола.
"Мы поклялись жить в безбрачии, но руководствуемся человеческой природой. Секс - это естественное влечение, в том числе и для женщин", - признается бывшая монахиня.
Не так давно папа Франциск объявил миру о шокирующем количестве случаев сексуального насилия в отношении женщин в церкви.
Он заявил, что некоторых монахинь держали в качестве секс-рабынь и подвергали невообразимым издевательствам.
В феврале 2019 года ватиканский журнал Donne Chiesa Mondo ("Женский церковный мир") опубликовал шокирующую статью, в которой были раскрыты сотни историй о том, как монахинь заставляли делать аборты, а также случаи, когда женщины могли сохранить своих детей, сделав их сиротами.
Через пару недель из журнала ушла вся редакция - женщины сказали, что мужчины в церкви относились к этим темам с полным равнодушием.
На примере Фредерики и других опрошенных порталом женщин видно, что сексуальные отношения в религиозных структурах не всегда связаны с насилием, но и эта тема достаточно сложная.
Безбрачие считается одной из самых серьезных жертв, которые человек приносит церкви.
Монахини должны видеть себя невестами Иисуса и посвятить свою жизнь Богу, но для многих женщин это настоящее испытание.
Их пример - Дева Мария, которая, хотя и дала жизнь, осталась "чистой". Это не значит, что католики отрицательно относятся к сексу - он даже более чем рекомендуется, но только в браке и с целью завести детей.
Гомосексуальность долго была нежелательной темой в католической жизни
Хотя папа Франциск известен своим относительно мягким отношением к нетрадиционной сексуальной ориентации, еще слишком рано говорить на такие темы, как однополые браки.
Папа признал, что в церкви есть "лобби священников-гомосексуалистов", но о "сестринской любви" особо не говорят.
Бывшая монахиня Фредерика отмечает, что, несмотря на слухи и фантазии о сексуальном разврате, творящемся за стенами монастыря, он не является повседневным - большинство религиозных людей изо дня в день изо всех сил пытаются следовать своему обету безбрачия.
Мастурбация тоже запрещена - она также не рекомендуется тем, кто не соблюдает целибат, потому что считается, что таким образом "семя теряется". Женщинам запрещено удовлетворять себя, потому что церковь считает, что таким образом снижается желание женщины отдаться мужчине. Считается, что фантазии во время мастурбации могут послужить поводом для измены.
Журнал Journal of Marital Sex после опроса пришел к выводу, что примерно десять процентов мужчин и женщин уходят в монастырь, когда они уже потеряли девственность.
Такой была и история сестры Патриции - она ушла в монастырь в Калифорнии на третьем десятке своей жизни, но покинула его через 20 лет, потому что не смогла устоять перед влечением к своему приходскому священнику.
Женщина утверждает, что они флиртовали, но между ними ничего не было - когда она попыталась реализовать свои желания, священник отверг ее. Покинув приход, Патриция встретила бывшего священника, которого угнетали подобные мысли.
Теперь они женаты и имеют троих детей.
Своими воспоминаниями поделился и Джованни Риччи, который начал работать учителем математики в католической школе в пригороде Рима.
Все началось как невинный флирт, но быстро переросло в сексуальные отношения.
Мужчина вспоминает, что девушка очень боялась беременности, но пользоваться противозачаточными средствами не хотела по религиозным соображениям. Через некоторое время ее отправили в другой город. Они больше не встречались.
"Мне было жаль ее. Грустно, что ей пришлось выбирать между верой в Бога и исследованием собственной сексуальности", - признается Джованни.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!