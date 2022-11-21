21-летняя украинка-анестезиолог спасает жизни бойцов на линии фронта в Донбассе

На войне мужество становится чем-то естественным. В команде Руслана его в избытке, и он, по его словам, "дает слабину" только тогда, когда уезжает из дома и прощается с маленькими дочками.

"Я стараюсь уйти из дома побыстрее, потому что чем дольше я буду тянуть, тем больше они будут волноваться", - рассказывает он. "Поэтому я всегда говорю: "Слушайтесь маму, помогайте ей" и просто ухожу, буквально убегаю".

Вечером, после долгого тяжелого дня, Руслан рубит дрова и разжигает огонь. Остальные члены его команды - на смене или спят. Руслан часто ложится спать последним. Его жена, тоже врач, прислала ему фотографии двухъярусных кроватей, чтобы выбрал одну для их девочек.

Прежде чем уйти, я спрашиваю его, хочет ли он что-то еще сказать мне напоследок.

"Я могу сказать только одно, - говорит он. - Мир. Всегда нужен мир. Цивилизованное общество... и такое происходит? Ну, значит, недостаточно цивилизованное. Хотелось бы, чтобы мы быстрее это поняли. Все мы."