Мама ученицы четвертого класса Надежда Ежова обнаружила в тетради по математике для школ нацменьшинств "Математика билингвально" грамматические ошибки в заданиях на латышском языке, сообщает портал Rus.LSM.
Мама четвероклассницы нашла в билингвальной рабочей тетради по математике десятки ошибок
"В какой-то вечер дочка пришла ко мне, сказала, она не понимает деление, чтобы я ей объяснила. Мы начали смотреть рабочую тетрадь. Я прочитала задание, заметила ошибку. Потом начала листать, нашла еще ошибку. Потом меня заинтересовало, думаю, дай-ка я просмотрю все. Мне стало интересно, насколько все-таки учебники проверяются прежде, чем они отдаются в печать", - рассказала она порталу.
Всего женщина в рабочей тетради по математике обнаружила более 20 ошибок. По ее словам, встречаются не только неправильные окончания, но и неверно подобранные слова.
"Это - качество образования наших детей. Это важно. Латышский язык мы все должны знать на хорошем уровне, но, если даже в учебниках все преподносится с ошибками - это как-то неправильно, на мой взгляд", - рассказала Надежда.
Rus.LSM обратился в Государственный центр содержания образования, где указали, что данную рабочую тетрадь никогда не видели, не проверяли и не согласовывали ее содержание, а об ошибках узнали от журналистов. Тетрадь была издана восемь лет назад - в 2014 году.
"Правила Кабинета министров говорят, что Государственный центр содержания образования утверждает учебную литературу. И это учебные книги. Издательство подает их в почти готовом виде, рецензент изучает материал, мы указываем на ошибки, которые нужно исправить и тогда издательство уже может их издавать. Учебные средства мы не утверждаем. Любое издательство может сделать рабочие тетради и издать их без согласования с нами", - заявила представитель Государственного центра содержания образования Лиене Берзиня.
Портал обратился и в издательство Retorika A, которое выпустило упомянутую рабочую тетрадь. Там обещали передать вопрос директору, но больше на звонки не отвечали.
"Время от времени мы получаем от родителей сообщения об ошибках в рабочих тетрадях. Также многие публикуют в социальных сетях задания с ошибками или с каким-то несоответствием. Конечно, мы на это реагируем. Мы связываемся с издательствами и информируем их об этих ошибках. Но мы не всегда можем повлиять на работу издательств. Если это связано с учебной литературой, мы можем указать, какие поправки нужно внести и не повторять в следующем издании. Про рабочие тетради мы можем только информировать издательства о зафиксированных ошибках и необходимости их исправить", - отметила представитель Государственного центра содержания образования Берзиня.
Подробнее смотрите в сюжете Rus.LSM:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!