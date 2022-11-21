Мама четвероклассницы нашла в билингвальной рабочей тетради по математике десятки ошибок

"Правила Кабинета министров говорят, что Государственный центр содержания образования утверждает учебную литературу. И это учебные книги. Издательство подает их в почти готовом виде, рецензент изучает материал, мы указываем на ошибки, которые нужно исправить и тогда издательство уже может их издавать. Учебные средства мы не утверждаем. Любое издательство может сделать рабочие тетради и издать их без согласования с нами", - заявила представитель Государственного центра содержания образования Лиене Берзиня.

"Время от времени мы получаем от родителей сообщения об ошибках в рабочих тетрадях. Также многие публикуют в социальных сетях задания с ошибками или с каким-то несоответствием. Конечно, мы на это реагируем. Мы связываемся с издательствами и информируем их об этих ошибках. Но мы не всегда можем повлиять на работу издательств. Если это связано с учебной литературой, мы можем указать, какие поправки нужно внести и не повторять в следующем издании. Про рабочие тетради мы можем только информировать издательства о зафиксированных ошибках и необходимости их исправить", - отметила представитель Государственного центра содержания образования Берзиня.