Видео ⟩ Даня Милохин попытался спеть гимн Украины. Что из этого вышло?

На видео 20-летний тиктокер Даня Милохин пытается петь государственный гимн Украины вместе с Артуром Бабичем. Кстати, последний родом из Украины, но не высказывается по поводу войны.

Бабич посмеялся над тем, как Милохин произносит украинские слова. Он попытался перевести Дане первые строчки гимна, а также попросил его произнести слова, которыми проверяют украинцев - "паляниця", "несенітниця" и "Укрзалізниця".

Видео: Даня Милохин и Артур Бабич поют гимн Украины

Видео активно разошлось по Сети. В комментариях заметили, что у блогера есть русский акцент. В российских СМИ на ролик отреагировали крайне негативно.

"Не прошло и недели с бегства Дани Милохина в США, а он уже спел гимн Украины и начал изучать язык во время своих стримов с другом и коллегой Артуром Бабичем", - написали пропагандистские СМИ.

Раскритиковал Милохина и актер и телеведущий Оскар Кучера: "Какое же счастье, что это дупло больше не будет мучить уши и глаза наших детей… Дети, кстати, слово "мразь" пишется с буквы "милохин".

Вскоре последовал ответ Милохина, находящегося в данный момент в Лос-Анджелесе: Простите, но это дупло еще помучает уши и глаза ваших детей".

Ранее Даня Милохин рассказал, что в России его внесли в "черный список" артистов.