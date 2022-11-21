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Новая любовь и финансовый успех: 3 знака Зодиака - везунчики 2023 года

rus.tvnet.lv
Новая любовь и финансовый успех: 3 знака Зодиака - везунчики 2023 года
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1-й счастливчик
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Prisca Laguna

Год Черного Водяного Кролика подарит представителям трех знаков зодиакального круга небывалый подъем в двух важнейших сферах жизни - в любви и финансах, пишет "Клубер". Издание называет этих трех счастливчиков. 

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1-й счастливчик
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