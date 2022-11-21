Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Утром в Риге столкнулись три машины: один человек погиб, трое - пострадали

rus.tvnet.lv
Утром в Риге столкнулись три машины: один человек погиб, трое - пострадали
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Аварийный треугольник. Иллюстративное фото
Аварийный треугольник. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Утром в понедельник в Риге в результате столкновения нескольких автомобилей пострадали три человека, один погиб, сообщает Государственная полиция.

В 7:40 на улице Гранита произошло столкновение автомобилей Suzuki, Volvo и Opel.

Согласно предварительной информации, погиб водитель Suzuki, еще три человека с травмами были доставлены в медучреждение.

Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.

В понедельник с 6 до 11 часов в Латвии было зарегистрировано 36 ДТП без пострадавших, больше всего из которых, или 16, произошло в Рижском регионе. Количество таких аварий - чуть больше, чем обычно.

Однако зарегистрировано и пять аварий с пострадавшими и одним погибшим.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх