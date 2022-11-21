Утром в понедельник в Риге в результате столкновения нескольких автомобилей пострадали три человека, один погиб, сообщает Государственная полиция.
Утром в Риге столкнулись три машины: один человек погиб, трое - пострадали
В 7:40 на улице Гранита произошло столкновение автомобилей Suzuki, Volvo и Opel.
Согласно предварительной информации, погиб водитель Suzuki, еще три человека с травмами были доставлены в медучреждение.
Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.
В понедельник с 6 до 11 часов в Латвии было зарегистрировано 36 ДТП без пострадавших, больше всего из которых, или 16, произошло в Рижском регионе. Количество таких аварий - чуть больше, чем обычно.
Однако зарегистрировано и пять аварий с пострадавшими и одним погибшим.
‼️⛔️⚠️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Šķirotava - Saurieši (V35, 6.5 km), pie Sauriešiem. Satiksme bloķēta, informē @ugunsdzeseji. Apbraukšana pa a/c Ulbroka–Ogre (P5) un a/c Saurieši - Salaspils (V33). pic.twitter.com/bc6fiuZxJT— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 21, 2022
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