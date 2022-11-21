Утром в Риге столкнулись три машины: один человек погиб, трое - пострадали

В 7:40 на улице Гранита произошло столкновение автомобилей Suzuki, Volvo и Opel.

Согласно предварительной информации, погиб водитель Suzuki, еще три человека с травмами были доставлены в медучреждение.

Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.

В понедельник с 6 до 11 часов в Латвии было зарегистрировано 36 ДТП без пострадавших, больше всего из которых, или 16, произошло в Рижском регионе. Количество таких аварий - чуть больше, чем обычно.

Однако зарегистрировано и пять аварий с пострадавшими и одним погибшим.

‼️⛔️⚠️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Šķirotava - Saurieši (V35, 6.5 km), pie Sauriešiem. Satiksme bloķēta, informē @ugunsdzeseji. Apbraukšana pa a/c Ulbroka–Ogre (P5) un a/c Saurieši - Salaspils (V33). pic.twitter.com/bc6fiuZxJT — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 21, 2022