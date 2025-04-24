Видео Полиция остановила водителя BMW, ехавшего по Резекне со скоростью 103 км/ч

В среду, 23 апреля, около 23:48 сотрудники Государственной полиции зафиксировали в Резекне водителя BMW, который мчался на высокой скорости.
Автомобилист двигался по аллее Атбривошанас в сторону улицы Пулквежа Бриежа со скоростью 103 км/ч, в то время как на этом участке населенного пункта разрешенная скорость составляет 50 км/ч.
Полицейские включили спецсигналы служебного автомобиля и велели водителю остановиться. Нарушителем оказался молодой человек 2000 года рождения. За превышение скорости на 53 км/ч он был привлечен к административной ответственности.
Водителю был назначен штраф в размере 360 евро, а также он был лишен права управления транспортным средством.
Согласно части двадцатой статьи 55 Закона о дорожном движении за подобное нарушение предусмотрен штраф от 360 до 460 евро и лишение водительских прав сроком на шесть месяцев.
Государственная полиция призывает водителей быть благоразумными на дорогах и соблюдать установленные скоростные ограничения, так как каждый участник дорожного движения несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих.
Видео: Нарушение в Резекне
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