Полиция обвинила мужчину в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками в начале 2000-х

Обе девочки никому не рассказали о случившемся, потому что им было стыдно и они были убеждены, что другие родственники им не поверят.

В ходе предварительного расследования было зафиксировано восемь эпизодов, в которых мужчина удовлетворял свои сексуальные желания, пользуясь юным возрастом двух девочек.

По месту жительства мужчины был проведен обыск, ему был присвоен статус подозреваемого.

5 марта этого года мужчина был взят под надзор полиции, ему запретили покидать страну, а также ввели дополнительную меру пресечения - запрет приближаться к двум пострадавшим.

За эти действия мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Подозреваемый не признает своей вины.

В то же время полиция отмечает, что жертвами подобных надругательств со стороны близких стало гораздо больше женщин.

Полиция напоминает, что особо тяжкие сексуальные преступления могут преследоваться даже в том случае, если жертва уже совершеннолетняя, и чаще всего именно так и происходит. Это ситуации, в которых жертва в течение нескольких лет пытается понять, что именно с ней произошло, и справиться с последствиями такого правонарушения, а уже позже обращается к психологу, который рекомендует ей обратиться в полицию.

Полиция призывает всех, кто подвергся сексуальному насилию в детстве или юности, не медлить с обращением за помощью и в полицию.