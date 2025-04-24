Полиция обвинила мужчину в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками в начале 2000-х

Полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить мужчине обвинения в сексуальном насилии над девочками в начале 2000-х годов, сообщили в полиции.
Завершено расследование по факту сексуальных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек и изнасилования одной несовершеннолетней девочки.
Благодаря смелой истории молодой женщины из проекта LTV "У жизни нет черновика", а затем и работе психолога, который убедил ее обратиться с заявлением в Государственную полицию, в июне 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней летом 2005 года.
В дополнение к информации, обнародованной в программе, полиция выяснила, что потерпевшая с самого раннего возраста жила в частном доме со своей бабушкой и ее сыном - дядей девочки. В 2005 году девочке было всего семь лет, а ее дяде - 17.
Летом молодой человек несколько раз приглашал племянницу к себе в комнату, где совершал с ней действия сексуального характера различными способами. Также был зафиксирован один эпизод физического насилия - молодой человек схватил девушку за шею и душил ее.
В ходе уголовного дела была установлена личность еще одной жертвы, на тот момент десятилетней девочки, в отношении которой были совершены действия сексуального характера. Проводя лето с семьей девочки, молодой человек ночью пробрался в ее комнату, лег на нее и совершил действия сексуального характера.
Обе девочки никому не рассказали о случившемся, потому что им было стыдно и они были убеждены, что другие родственники им не поверят.
В ходе предварительного расследования было зафиксировано восемь эпизодов, в которых мужчина удовлетворял свои сексуальные желания, пользуясь юным возрастом двух девочек.
По месту жительства мужчины был проведен обыск, ему был присвоен статус подозреваемого.
5 марта этого года мужчина был взят под надзор полиции, ему запретили покидать страну, а также ввели дополнительную меру пресечения - запрет приближаться к двум пострадавшим.
За эти действия мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
Подозреваемый не признает своей вины.
В то же время полиция отмечает, что жертвами подобных надругательств со стороны близких стало гораздо больше женщин.
Полиция напоминает, что особо тяжкие сексуальные преступления могут преследоваться даже в том случае, если жертва уже совершеннолетняя, и чаще всего именно так и происходит. Это ситуации, в которых жертва в течение нескольких лет пытается понять, что именно с ней произошло, и справиться с последствиями такого правонарушения, а уже позже обращается к психологу, который рекомендует ей обратиться в полицию.
Полиция призывает всех, кто подвергся сексуальному насилию в детстве или юности, не медлить с обращением за помощью и в полицию.
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