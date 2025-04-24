Никаких признаков мира: Браже вновь напомнила, чего хочет Кремль

Как сообщила агентству LETA советник министра Сигне Знотиня-Знота, Браже встретилась с руководителем фонда "Предприниматели за мир" Лаурой Скроделе, руководителем ассоциации Tavi draugi Улвисом Новиксом и старшим экспертом по международному военно-религиозному сотрудничеству Национальных вооруженных сил, капелланом Национальных вооруженных сил Элмаром Плявиньшем. Целью встречи было обсуждение сотрудничества и координации проектов по восстановлению Украины.

Браже подчеркнула, что массированная атака российских ракет и беспилотников на украинское гражданское население в ночь на 24 апреля является еще одним доказательством того, что цели "кремлевского мясника" не изменились - нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Министр иностранных дел еще раз заявила, что Россию можно принудить к миру только силой.

Она добавила, что Украине следует продолжать оказывать все виды поддержки - военную, финансовую, политическую и гуманитарную. По ее мнению, необходимо найти правовые решения, чтобы направить все замороженные средства Центрального банка России на поддержку и восстановление Украины. Она убеждена, что никто, кроме России, не должен платить за то, что она сделала с украинским народом и страной.

Министр иностранных дел высоко оценила работу, проделанную фондом "Предприниматели за мир" и ассоциацией Tavi draugi в деле восстановления Украины, и их готовность продолжать ее.