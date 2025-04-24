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В России генералу назначили пять лет тюрьмы (2)

Иван Попов
Иван Попов Фото: REUTRS/Scanpix

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России, генерал-майор Иван Попов, приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество - об этом в четверг, 24 апреля, сообщили российские СМИ.

Подсудимый своей вины не признал.

Согласно версии следствия, в 2023 году Попов был причастен к хищению 1700 тонн металлических изделий, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на оккупированной территории Запорожской области. Ущерб, как утверждается, составил свыше 130 миллионов рублей - примерно 1,4 миллиона евро.

В марте издание "Коммерсант" писало, что Иван Попов направил открытое письмо российскому диактатору Владимиру Путину, в котором утверждал, что уголовное преследование против него начато необоснованно, и просил восстановить его в должности.

Газета сообщала, что Министерство обороны поддержало просьбу генерала о возвращении на фронт.

Источники "Коммерсанта" утверждали, что Попову была уготована роль командира в одном из подразделений "Шторм Z" - формирований, в которые активно набирают заключенных и осужденных лиц для отправки на передовую.

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