Во вторник, 22 ноября, во многих местах Латгале, а также на крайнем востоке Видземе ожидается умеренный снегопад, прогнозируют синоптики.
Где ждать снега во вторник? Прогноз синоптиков
Где ждать снега во вторник? Прогноз синоптиков
На остальной территории Латвии день пройдет без значительных осадков. Будет пасмурно, местами с прояснениями.
Ветер - северный, северо-восточный от слабого до умеренного, в Курземе - восточный. Температура воздуха составит 0...-5 градусов, на севере Курземе повысится до 0...+2 градусов.
В Риге значительных осадков не ожидается, временами может рассеиваться облачность. При слабом ветре воздух прогреется до -1 градуса.
Галерея: Снег в Риге, ноябрь 2022 года
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