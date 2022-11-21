Где ждать снега во вторник? Прогноз синоптиков

На остальной территории Латвии день пройдет без значительных осадков. Будет пасмурно, местами с прояснениями.

Ветер - северный, северо-восточный от слабого до умеренного, в Курземе - восточный. Температура воздуха составит 0...-5 градусов, на севере Курземе повысится до 0...+2 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается, временами может рассеиваться облачность. При слабом ветре воздух прогреется до -1 градуса.

Галерея: Снег в Риге, ноябрь 2022 года