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Где ждать снега во вторник? Прогноз синоптиков

rus.tvnet.lv/LETA
Где ждать снега во вторник? Прогноз синоптиков
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Снегопад.
Снегопад. Фото: BALAZS MOHAI/EPA

Во вторник, 22 ноября, во многих местах Латгале, а также на крайнем востоке Видземе ожидается умеренный снегопад, прогнозируют синоптики.

На остальной территории Латвии день пройдет без значительных осадков. Будет пасмурно, местами с прояснениями.

Ветер - северный, северо-восточный от слабого до умеренного, в Курземе - восточный. Температура воздуха составит 0...-5 градусов, на севере Курземе повысится до 0...+2 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается, временами может рассеиваться облачность. При слабом ветре воздух прогреется до -1 градуса.

Галерея: Снег в Риге, ноябрь 2022 года

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