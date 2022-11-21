Рождественская ярмарка в Старой Риге возобновит свою работу после двухлетнего перерыва

Ярмарка будет работать до 1 января 2023 года, на ней можно будет купить подарки, проникнуться атмосферой Рождества и насладиться широкой культурной программой.

В тестовом режиме базарчик будет открыт с 26 ноября.

Чтобы создать у рижан и гостей города ощущение Рождества, а также отметить, что время ожидания Рождества официально началось, на Домской площади будут работать более 80 торговцев и ремесленников, предлагая купить как рождественские подарки, так и отведать вкусные блюда и напитки.

В праздничные дни латвийские ремесленники предложат на выбор друзьям и родным разнообразные местные подарки – украшения, игрушки, изделия из овчины, трикотаж, изделия из стекла, свечи, изделия из пчелиного воска, съедобные и питьевые подарки и сувениры.

Наряду с традиционными праздничными блюдами и напитками - имбирными пряниками, жареным миндалем, серым горохом, тушеной капустой и глинтвейном - вы также сможете насладиться такими блюдами и напитками, как плов, борщ, бельгийские вафли, блины, вина, произведенные в Латвии, и т.д.

Можно будет расслабиться у теплого камина и насладиться горячими напитками в красном доме на Домской площади.

Дед Мороз и гномы также будут здесь. Можно будет прокатиться на карусели, отправить письмо Деду Морозу, попробовать свои силы в выпечке имбирных пряников во время праздников, а также увидеть живых овец.

По пятницам вечером будут выступать известные в Латвии ди-джеи, а по субботам и воскресеньям на сцене будут выступать вокальные ансамбли, хоры и группы.

Рождественская ярмарка в Старой Риге будет открыта по понедельникам с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам с 10:00 до 22:00, а по воскресеньям с 10:00 до 20:00.

Галерея: Рождественская ярмарка в 2019 году