СМИ: солдаты РФ в Херсоне сжигали на свалке трупы. Это могли быть их сослуживцы

Собеседники издания поделились, что видели, как на свалку приезжали грузовики, на которых перевозили черные мешки. Позднее эти мешки там же сжигали, а в воздухе чувствовался резкий запах паленых волос.

При въезде на свалку россияне установили блокпост, а местных жителей не подпускали к этой территории.

Как отмечает The Guardian, эти заявления подтвердили десятки местных горожан, однако подчеркивает, что независимо подтвердить эти рассказы невозможно.

Украинские власти пока не стали давать изданию свои комментарии. Неназванный местный чиновник указал, что Украину "не интересуют захоронения врага".

Город Херсон вернулся под контроль Украины после отхода российских войск, последовавших после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.