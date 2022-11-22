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Фото ⟩ Кадры с оголившей грудь Ивлеевой попали в Сеть

rus.tvnet.lv
Кадры с оголившей грудь Ивлеевой попали в Сеть
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Настя Ивлеева
Настя Ивлеева Фото: скриншот видео с YouTube

Настя Ивлеева снялась в новом сериале "Монастырь", где исполнила главную роль. Ради искусства звезде пришлось практически полностью раздеться.

По сюжету картины героиня Насти Ивлеевой пытается соблазнить хранящего на протяжении 15 лет обет безбрачия священника. Для этого Ивлеевой пришлось сниматься в откровенных сценах без дублерши. 

"Не могу сказать, что она легко на это согласилась. Но, к счастью, откровенные сцены мы поставили где-то через месяц после начала съемок. К этому моменту у нас возникло доверие друг к другу. Я показал ей сцену из фильма "Нормальные люди", мы все проговорили. И чудо случилось", - сказал режиссер "Монастыря" Александр Молочников.

Напомним, что Ивлеева играет привыкшую жить за чужой счет тусовщицу Марию. Девушку преследуют, поэтому она решает укрыться в монастыре. Режиссер посчитал, что Ивлеева идеально подходит на эту роль, но сама она считает, что героиня фильма на нее не похожа, что оставляет большие возможности для перевоплощения.

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