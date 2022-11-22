Фото ⟩ Кадры с оголившей грудь Ивлеевой попали в Сеть

По сюжету картины героиня Насти Ивлеевой пытается соблазнить хранящего на протяжении 15 лет обет безбрачия священника. Для этого Ивлеевой пришлось сниматься в откровенных сценах без дублерши.

"Не могу сказать, что она легко на это согласилась. Но, к счастью, откровенные сцены мы поставили где-то через месяц после начала съемок. К этому моменту у нас возникло доверие друг к другу. Я показал ей сцену из фильма "Нормальные люди", мы все проговорили. И чудо случилось", - сказал режиссер "Монастыря" Александр Молочников.

Напомним, что Ивлеева играет привыкшую жить за чужой счет тусовщицу Марию. Девушку преследуют, поэтому она решает укрыться в монастыре. Режиссер посчитал, что Ивлеева идеально подходит на эту роль, но сама она считает, что героиня фильма на нее не похожа, что оставляет большие возможности для перевоплощения.