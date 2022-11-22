Обыски в украинской энергокомпании. Среди ее акционеров - граждане Латвии

"Это не обычная компания, а компания, которая играет ведущую роль в энергетике по нескольким направлениям и занимает 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль больше всего пострадала от российских [ракетных] ударов. В отношении олигархов введены санкции, поэтому СБУ имеет полное право провести обыск в компании", - говорится в сообщении службы.

Указано, что Печерский районный суд Киева постановил наложить арест на несколько акций стратегически важных украинских компаний, а также на ценные бумаги. Их владельцами являются депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" Михаил Воеводин (он же Миша Лужнецкий).

Были арестованы доли пяти акционерных обществ - "Житомироблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировградоблэнерго", "Черновциоблэнерго" и "Ровнооблэнерго". Управляющими арестованными акциями являются VS Grup Management, VS Energy International из Нидерландов и Washington Holdings, которые сливаются в группу VS Energy.

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Бабакова, Гинера и Воеводина в список лиц, в отношении которых введены санкции. Среди акционеров VS Energy также трое граждан Латвии - Вилис Дамбиньш, Валтс Вигантс и Артур Альбергс.