Осипова: Нужно перейти от сепарации и интеграции к устойчивому обществу

Она указала, что в последние годы общество Латвии было расколото, так как в политическом пространстве ведутся дискуссии о том, является ли латвийской нацией только латышская нация, или же ее образуют все граждане Латвии. Этот вопрос стал особенно актуален в условиях войны России в Украине.

Кроме того, Осипова указала, что отчуждению подвержена и еще одна группа общества - русские латыши.

Во время выступления Осипова указала, что обществу нужно перейти от сепарации и интеграции к устойчивому обществу, так как именно устойчивое общество обеспечивает равное уважение разных людей.

Осипова пояснила, что только правительство устойчивое общество обеспечить не может, его должно гарантировать само общество.