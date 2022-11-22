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Осипова: Нужно перейти от сепарации и интеграции к устойчивому обществу

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Осипова: Нужно перейти от сепарации и интеграции к устойчивому обществу
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Санита Осипова
Санита Осипова Фото: TVNET

Устойчивое общество может существовать только тогда, когда жители Латвии не будут вынуждены уезжать в другие страны, чтобы не подвергаться притеснениям, заявила во вторник на Форуме разнообразия и инклюзивности профессор юридического факультета Латвийского университета и бывшая председатель Суда Сатверсме Санита Осипова.

Она указала, что в последние годы общество Латвии было расколото, так как в политическом пространстве ведутся дискуссии о том, является ли латвийской нацией только латышская нация, или же ее образуют все граждане Латвии. Этот вопрос стал особенно актуален в условиях войны России в Украине.

Кроме того, Осипова указала, что отчуждению подвержена и еще одна группа общества - русские латыши.

Во время выступления Осипова указала, что обществу нужно перейти от сепарации и интеграции к устойчивому обществу, так как именно устойчивое общество обеспечивает равное уважение разных людей.

Осипова пояснила, что только правительство устойчивое общество обеспечить не может, его должно гарантировать само общество.

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