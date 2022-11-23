На внеочередном заседании Сейма депутаты будут избраны в комиссии

После заседания Сейма до вечера планируется созвать заседания большинства комиссий для избрания их руководителей, а заседания других комиссий пройдут в четверг, 24 ноября.

Ранее Сейм утвердил принципы формирования комиссий в парламенте нового созыва. Правила предусматривают, что каждый депутат может быть избран только в одну из следующих комиссий: по иностранным делам, по бюджету и финансам (налогам), юридическую, по правам человека и общественным делам, по образованию, культуре и науке, по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, по делам госуправления и самоуправлений, по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде и по социальным и трудовым вопросам.

Дополнительно депутаты могут работать только в одной из следующих комиссий: по мандатам, этике и заявлениям, по запросам, по публичным расходам и ревизиям, по национальной безопасности, по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества, по европейским делам и по устойчивому развитию.