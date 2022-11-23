В США вооруженный мужчина открыл огонь в магазине Walmart. По предварительным данным, погибнуть могли до десяти человек, сообщается также о большом числе раненых. Об этом пишет Русская служба BBC.
Стрельба в магазине Walmart в США. Есть погибшие
Стрельба в магазине Walmart в США. Есть погибшие
Местные СМИ сообщают, что стрелком был сотрудник супермаркета, который открыл огонь по людям в магазине, а затем застрелился.
По словам представителя полиции Лео Косински, подозреваемый действовал в одиночку.
В компании Walmart уже заявили, что шокированы трагическим событием и тесно сотрудничают с полицией.
Мотивы стрелявшего неизвестны.
Меньше чем неделю назад вооруженный мужчина открыл огонь в ночном клубе в Колорадо. Жертвами нападения стали пять человек, по меньшей мере 17 были ранены.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!