Стрельба в магазине Walmart в США. Есть погибшие

Местные СМИ сообщают, что стрелком был сотрудник супермаркета, который открыл огонь по людям в магазине, а затем застрелился.

По словам представителя полиции Лео Косински, подозреваемый действовал в одиночку.

В компании Walmart уже заявили, что шокированы трагическим событием и тесно сотрудничают с полицией.

Мотивы стрелявшего неизвестны.

Меньше чем неделю назад вооруженный мужчина открыл огонь в ночном клубе в Колорадо. Жертвами нападения стали пять человек, по меньшей мере 17 были ранены.