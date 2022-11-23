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Стрельба в магазине Walmart в США. Есть погибшие

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Стрельба в магазине Walmart в США. Есть погибшие
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Стрельба в магазине Walmart в США
Стрельба в магазине Walmart в США Фото: AP / Scanpix

В США вооруженный мужчина открыл огонь в магазине Walmart. По предварительным данным, погибнуть могли до десяти человек, сообщается также о большом числе раненых. Об этом пишет Русская служба BBC.

Местные СМИ сообщают, что стрелком был сотрудник супермаркета, который открыл огонь по людям в магазине, а затем застрелился.

По словам представителя полиции Лео Косински, подозреваемый действовал в одиночку.

В компании Walmart уже заявили, что шокированы трагическим событием и тесно сотрудничают с полицией.

Мотивы стрелявшего неизвестны.

Меньше чем неделю назад вооруженный мужчина открыл огонь в ночном клубе в Колорадо. Жертвами нападения стали пять человек, по меньшей мере 17 были ранены.

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