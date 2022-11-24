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🥔 Тест ⟩ Насколько вы большой фанат картофеля?

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Насколько вы большой фанат картофеля?
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Драники со сметаной. Иллюстративное фото
Драники со сметаной. Иллюстративное фото Фото: DROBOT VIKTORIIA/Shutterstock.com

Говорят, что житель Латвии и картошка неразделимы. Этот овощ действительно прекрасен - мы можем вырастить его сами, а если огорода нет, то можно и купить, и не так дорого. Чего только не приготовишь из картошки - начиная от просто вареной и заканчивая сказочными запеканками. Пройдите тест и узнайте, являетесь ли вы поклонником блюд из картофеля!

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