Говорят, что житель Латвии и картошка неразделимы. Этот овощ действительно прекрасен - мы можем вырастить его сами, а если огорода нет, то можно и купить, и не так дорого. Чего только не приготовишь из картошки - начиная от просто вареной и заканчивая сказочными запеканками. Пройдите тест и узнайте, являетесь ли вы поклонником блюд из картофеля!
🥔 Тест ⟩ Насколько вы большой фанат картофеля?
Насколько вы большой фанат картофеля?
Еще несколько кулинарных тестов:
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!